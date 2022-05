Avatar: La via dell’Acqua – finalmente online il teaser trailer

Finalmente 20th Century Studios ha diffuso online il teaser trailer di Avatar: La via dell’Acqua (The Way of Water), sequel del film del 2009 scritto, diretto e co-prodotto nel 2009 da James Cameron.

Il breve video, mostrato già in anteprima durante le proiezioni americane del film Marvel Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ci mostra la splendida natura delle diverse regioni di Pandora e la bellezza dei suoi oceani. Immagini affascinanti che riescono a catturare e ad amplificare la nostra immaginazione.

Il film è ambientato sul Pianeta di Pandora successivamente gli avvenimenti visti in Avatar, questa la sinossi ufficiale. Ambientato più di un decennio dopo gli eventi del primo film, Avatar: The Way of Water inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), i guai che li seguono , le fatiche che fanno per proteggersi a vicenda, le battaglie che combattono per rimanere in vita e le tragedie che sopportano.

AVATAR: La via dell’Acqua

PRODUZIONE: Avatar 2 sarà stato diretto da James Cameron. I primi sequel saranno prodotti in contemporanea, mentre i successivi due saranno confermati a patto che il botteghino ne decreterà la buona riuscita. CAST: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Oona Chaplin, Matt Gerald, Cliff Curtis, Kate Winslet, Giovanni Ribisi, Edie Falco, Michelle Yeoh. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 16 dicembre 2022.

AVATAR 3

PRODUZIONE: Avatar 3 sarà stato diretto da James Cameron. I primi sequel saranno prodotti in contemporanea, mentre i successivi due saranno confermati a patto che il botteghino ne decreterà la buona riuscita. CAST: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Oona Chaplin, Matt Gerald, Cliff Curtis, Kate Winslet, Giovanni Ribisi, Edie Falco, Michelle Yeoh. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 20 dicembre 2024.