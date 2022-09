Box Office Usa: Barbarian vince uno dei peggiori weekend da gennaio

L’horror prodotto da 20th Century Studios dal titolo Barbarian ha vinto nel weekend uno dei peggiori Box Office Usa dell’anno.

Continuano a calare gli incassi al botteghino e la colpa è da imputare alle majors hollywoodiane, restìe a proporre in sala i loro film più attesi. Ed è così che settembre, una volta mese molto proficuo, diventa un crocevia importante per il mercato cinematografico nordamericano, e non solo. A tal proposito ottobre, con alcune release molto attese, sembra poter avere il potenziale per riportare fasti dove ore ci sono macerie.

Speranze positive per ottobre a parte, l’incasso di Barbarian in prima posizione è valso solo 10 milioni di dollari, tanto basta per tenere dietro l’altra seconda nuova proposta “Brahmāstra: Part One – Shiva” film d’azione in lingua Hindi che ha guadagnato 4.4 milioni di dollari. In terza posizione spazio ancora per Bullet Train con 3.25 milioni di dollari con un totale balzato a quota 92.54 milioni, il film dovrebbe guadagnare il traguardo dei 100 milioni entro il prossimo weekend.

Fonte: BoxOfficeMojo