Un'altra attrice di Sense8 nel cast di Matrix 4

Cresce ancora il cast di Matrix 4, e con esso l'entità della "rimpatriata" tra la regista Lana Wachowski ed il cast della serie Sense8.

Deadline questa notte ha confermato che l'attrice Eréndira Ibarra ha firmato per entrare nel cast di Matrix 4, in un ruolo al momento non specificato. Come già anticipato, si tratta del secondo membro del cast di Sense8 ad essere entrato nel cast, in precedenza, infatti, è stata la volta di Max Riemelt.

La fonte ha aggiunto anche che l'attore Lambert Wilson è in trattative per tornare a vestire i panni del Merovingio, personaggio presente nella precedente trilogia di Matrix.

Matrix 4

Le riprese inizieranno a febbraio 2020, con location Chicago.

Il film sarà diretto da Lana Wachowski. La regista ha messo mano alla sceneggiatura in compagnia di Aleksander Hemon e David Mitchell. In cabina di produzione Warner Bros. Pictures e Village Roadshow Pictures.

CAST: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt, Eréndira Ibarra.

TRAMA: Non definita.

AL CINEMA: Negli Usa dal 21 maggio 2021.

