La serie The Walking Dead: World Beyond durerà solo 2 stagioni

Alexa Mansour as Hope, Aliyah Royale as Iris - TWD3 _ Season 1 - Photo Credit: Sarah Shatz/AMC

La serie tv The Walking Dead: World Beyond avrà una durata diversa dagli standard ammirati nei due show già noti.

In occasione dei TCA invernali, Sarah Barnett (capo AMC) ha annunciato la data di rilascio della prima stagione (qui il nostro articolo), svelando, inoltre, che in realtà la serie tv avrà una durata di sole due stagioni, ognuna di 10 episodi.

Quello che stiamo facendo è sperimentare. Stiamo girando un film con la Universal con il personaggio di Rick Grimes. E la terza serie televisiva in questo universo, World Beyond, si concentra sulla generazione di sopravvissuti che sono cresciuti dopo l’apocalisse. Guidato da due giovani protagoniste femminili, è un perfetto avanzamento dell’universo in modi multi-generazionali, freschi e inaspettati. Non sta imitando The Walking Dead né nella sostanza né nella forma: World Beyond è una serie che durerà due stagioni e che racconterà una storia molto specifica e distinta. Scott Gimple, Chief Content Officer di questo universo, e il suo team stanno pianificando altri esperimenti in questo spazio, tra cui speciali, miniserie digitali e altro ancora.

Insomma, The Walking Dead: World Beyond sembra presentarsi con un primo piccolo antipasto dell'evoluzione del franchise televisivo legato alle disavventure di Rick Grames e company. Non resta che attendere ulteriori novità anche dal film incentrato proprio su Rick Grames, proprio come anticipato da Sarah Barnett.

The Walking Dead: World Beyond

Le riprese sono iniziate l'estate scorsa. La serie è co-creata da Scott Gimple e Matt Negrete, già nel team delle ultime cinque stagioni di The Walking Dead. L'episodio pilota sarà diretto da Jordan Vogt-Roberts. Lo show durerà solo due stagioni, ognuna della durata di 10 episodi.

CAST: Alexa Mansour, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Aliyah Royale, Annet Mahendru, Nico Tortorella, Joe Holt, Natalie Gold, Al Calderon, Scott Adsit e Ted Sutherland.

TRAMA: Al centro della trama dei dieci episodi ci saranno i giovani cresciuti nel mondo post-apocalittico.

Dal 12 aprile 2020 su AMC.

