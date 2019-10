Il casting relativo alla nuova serie tv Marvel's Moon Knight sembra essere iniziato, con i primi ipotetici nomi già svelati dalla rete.

Attraverso un aggiornamento proveniente da We Got This Covered è noto che i Marvel Studios hanno iniziato lo sviluppo attivo della nuova serie tv incentrata su Marc Spector. Al momento lo sviluppo sarebbe solo nelle primissime fasi, con lo studios impegnato nel trovare un attore capace di indossare il costume di Moon Knight.

Secondo una fonte ritenuta affidabile dal sito pare che i primi nomi nella lista dei Marvel Studios sarebbero quelli di Shia LaBeouf (Transformers) e Andrew Garfield (The Amazing Spider-Man). Per entrambi i nomi si tratterebbe solo di voci.

Come noto, i Marvel Studios hanno in passato apprezzato il lavoro di Andrew Garfield con il Peter Parker di The Amazing Spider-Man, ciononostante hanno poi deciso di sostituirlo con Tom Holland da Captain America: Civil War in poi. Per quanto riguarda, invece, Shia LaBeouf potrebbe tranquillamente trattarsi di un premio alla nuova evoluzione artistica vissuta dall'attore, passato dalle "stalle" della saga Transformers, alle stelle degli ultimi lavori impegnati, quali The Peanut Butter Falcon ed il prossimo Honey Boy.

Non escluso che questi possano non essere gli unici due attori apprezzati da Marvel Studios per il ruolo di Marc Spector.

Moon Knight (Serie Tv)

La serie tv sarà sviluppata da Kevin Feige per Marvel Studios.

Al momento non è collegato uno showrunner, ne uno sceneggiatore. Il casting è in corso. La distribuzione sarà a cura di Disney+.