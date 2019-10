Il dopo-Thanos per il Marvel Cinematic Universe potrebbe portare una minaccia ancor più grande sul grande schermo, ed il nome di Galactus è quello che stuzzica maggiormente i fan.

Il Divoratore di Mondi (così chiamato nei fumetti) Galactus è da molti considerato il prossimo "super villain" dell'MCU, proprio per questo non deve sorprendere l'idea che i Marvel Studios possano già aver voglia di discutere in "sede privata" il nome dell'attore a cui affidare l'ambito ruolo.

A tal proposito, secondo un rumour portato in rete da We Got This Covered pare che Liam Neeson sarebbe uno dei nomi più apprezzati da Kevin Feige e company. La fonte ci tiene a specificare che nessun contatto al momento c'è stato tra lo studios e l'entourage dell'attore, e che altri nomi potrebbero presto essere rivelati dalla rete.

La conferma di Galactus come prossimo super villian dell'MCU non esiste ancora, ciononostante sembra difficile non pensare al personaggio come dopo-Thanos vista la sua maestosità. Inoltre, con Captain Marvel 2, Guardiani della Galassia vol. 3 e un film su Nova in via di sviluppo (qui), la scelta dello studios per il prossimo villain potrebbe proprio venire dalla realtà cosmica del Marvel Universe.

Vi piacerebbe Liam Neeson nel ruolo di Galactus?