La rivista Total Film Magazine ha rilasciato in queste ore una nuova foto esclusiva da Army of the Dead, lo zombie movie Netflix di Zack Snyder.

Con la foto, che trovate qui di seguito, la rivista ha rilasciato anche alcune dichiarazioni interessanti sul film da parte dello stesso regista Zack Snyder. Nel particolare il regista ha fatto riferimento ai suoi zombie come “semi-coscienti”, e quindi in grado di organizzarsi in qualche modo:

“Fin dalle fasi iniziali di concettualizzazione del film, erano degli zombi evoluti, semi-coscienti. Li trattiamo un po’ come dei lupi, dei cani. Non sono necessariamente e pienamente “evoluti” sia chiaro, non è che parlano o robe del genere. Ma si possono organizzare.”

Avete già visto il primo spettacolare trailer? Fatelo a questo indirizzo.

ARMY OF THE DEAD

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Zack Snyder. La sceneggiatura è stata co-firmata da Zack Snyder e Joby Harold. Il budget si aggira intorno agli 80 milioni di dollari. CAST: Dave Bautista, Ella Purnell, Theo Rossi, Ana De La Reguera, Huma Qureshi, Hiroyuki Sanada, Omari Hardwick, Tig Notaro, Garret Dillahunt, Raúl Castillo, Nora Arnezeder, Matthias Schweighöfer, Samantha Win e Rich Cetrone.

TRAMA: In seguito a un’epidemia di zombi a Las Vegas, un gruppo di mercenari prende l’ultima scommessa, e si avventura nella zona di quarantena per mettere a segno la più grande rapina mai tentata.

Dal 21 maggio 2021 su Netflix.