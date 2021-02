Netflix ha finalmente presentato Army of the Dead, lo zombie movie ad alto budget diretto da Zack Snyder.

Nel breve – ma intenso – teaser trailer (anche sottotitolato in italiano) vengono mostrate tantissime sequenze mozzafiato, compresa un’orda di zombie che accerchiano un veicolo in fuga… sequenza questa che ricorda Dawn of the Dead, l’altro celebre zombie movie diretto da Zack Snyder nel 2004. Che si tratti di una sorta di omaggio?

Il teaser trailer è tra l’altro accompagnato dalla seguente tagline: “Chi sopravvive si prende tutto, soprattutto se si tratta di una rapina durante un’invasione zombie. Army of the dead, il nuovo film di Zack Snyder, è in arrivo il 21 maggio.”

ARMY OF THE DEAD

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Zack Snyder. La sceneggiatura è stata co-firmata da Zack Snyder e Joby Harold. Il budget si aggira intorno agli 80 milioni di dollari. CAST: Dave Bautista, Ella Purnell, Theo Rossi, Ana De La Reguera, Huma Qureshi, Hiroyuki Sanada, Omari Hardwick, Tig Notaro, Garret Dillahunt, Raúl Castillo, Nora Arnezeder, Matthias Schweighöfer, Samantha Win e Rich Cetrone.

TRAMA: In seguito a un’epidemia di zombi a Las Vegas, un gruppo di mercenari prende l’ultima scommessa, e si avventura nella zona di quarantena per mettere a segno la più grande rapina mai tentata.

Dal 21 maggio 2021 su Netflix.