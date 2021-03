Trovata la sceneggiatrice del nuovo film Star Trek

La Paramount Pictures ha scelto, nella persona di Kalinda Vazquez, chi curerà la sceneggiatura del prossimo film di Star Trek.

Kalinda Vazquez non è nuova in questo fantastico universo originariamente creato da Gene Roddenberry, la giovane sceneggiatrice è stata infatti scelta per la scrittura dello Short Trek “Ask Not“, inoltre ha firmato la sceneggiatura dell’episodio della Terza Stagione di Star Trek: Discovery intitolato “Terra Ferma Parte 2“, oltre ad essere stata scelta come consulente e produttore sempre nella terza stagione di questo show.

Kalinda Vazquez

Il film, come i precedenti ultimi tre, sarà prodotto dalla Bad Robot di J.J. Abrams, scelta quest’ultima probabilmente voluta dagli studios per dare continuità al KelvinVerse.

Al momento non si hanno notizie su ambientazione, cast, regia e sulla trama di questo nuovo film che i fan stanno attendendo dal 2016, anno in cui è uscito Star Trek: Beyond.

