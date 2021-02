Armie Hammer e il cannibalismo: che ne sarà della carriera?

Ci sono rivelazioni e accuse che, sebbene poi si possano rivelare infondate, possono compromettere un’intera carriera. E’ quello che potrebbe accadere a Armie Hammer in seguito alle accuse di cannibalismo mosse dall’ex fidanzata Paige Lorenze e da delle chat trapelate sul web.

In una sconcertante intervista al Daily Mail, la Lorenze ha dichiarato che nel periodo in cui era fidanzata con Hammer, quest’ultimo avrebbe affermato di volerle “togliere una costola, cuocerla sul barbecue e mangiarla davanti ai miei occhi“.

Ma queste sono alcune delle scottanti e incredibili rivelazioni che l’attore avrebbe inviato via chat a una fan e che sono state rese note, tramite screenshot, da un account anonimo; in una di queste chat, Hammer sarebbe arrivato addirittura a dichiarare di essere “un cannibale al cento per cento“.

Gli avvocati dell’attore hanno prontamente smentito queste affermazioni, non impedendo però ad Hammer di rinunciare alla serie The Offer e al ruolo di co-protagonista insieme a Jennifer Lopez nella commedia Shotgun Wedding.

Che ne sarà ora della carriera di Armie Hammer? L’attore era sulla cresta dell’onda soprattutto per la sua interpretazione in Chiamami col tuo nome, ma ora queste affermazioni potrebbero avere un contraccolpo considerevole e compromettere definitivamente la carriera d’attore nella speranza, comunque, che si tratti solo di illazioni e nulla più.