Aquaman 2: James Wan mostra lo strano nuovo look di Patrick Wilson

Il regista James Wan è tornato ad aggiornare via social sullo stato delle riprese di Aquaman and the Lost Kingdom, secondo capitolo della saga legata al supereroe DC.

Dopo aver ammirato nei giorni scorsi il nuovo costume da Aquaman che indosserà Jason Momoa nel film, è il turno oggi dello strano nuovo look di Ocean Master, personaggio nella saga interpretato da Patrick Wilson. L’attore in foto si mostra con barba lunga e look estremamente trasandato, al suo fianco il regista James Wan, ed autore della pubblicazione della foto su Instagram. Il regista ha commentato la foto simpaticamente così:

“Ho trovato questo ragazzo bloccato su una spiaggia deserta, facendo la sua imitazione di Cast Away”

Le riprese di Aquaman and the Lost Kingdom sono partite da circa due mesi dal Regno Unito con il titolo di lavorazione Necrus, riferimento chiaro alla città sottomarina dei fumetti DC Comics, esistente solo per brevi intervalli di tempo e mai due volte nello stesso punto.

AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM

PRODUZIONE: Il film sarà sceneggiato da David Leslie Johnson-McGoldrick. La regia sarà nuovamente affidata a James Wan. Le riprese del film partiranno a luglio 2021 dal Regno Unito. CAST: Jason Momoa, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Kidman, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Amber Heard, Willem Dafoe, Pilou Asbaek. USCITA: Nelle sale Usa dal 16 dicembre 2022.