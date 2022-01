Netflix ha diffuso in queste ore il nuovo interessante trailer di All Of Us Are Dead (Non Siamo più Vivi), la serie coreana a tema zombie in arrivo dal 28 gennaio.

Sulla scia del successo cinematografico avviato con Train to Busan (anche al centro di una battuta di un personaggio nel trailer) e della serie Kingdom, la Corea del Sud torna a parlare di zombie e lo fa attraverso All Of Us Are Dead (da noi Non Siamo più Vivi), la nuova serie scritta da Chung Sung-il, e dai registi Lee Jae-kyoo e Kin Nam-su. La serie in arrivo su Netflix dal 28 gennaio non è altro che l’adattamento televisivo del webtoon Now at Our School di Joo Dong-geun, pubblicato dal 2009 al 2011.

Al centro della trama, ovviamente, un terrificante virus che trasforma in zombie coloro che ne sono infatti. Questa volta però, l’epicentro dell’infezione è l’interno di un liceo, da cui la sinossi ufficiale: “Quando il loro liceo diventa l’epicentro di un’epidemia da virus zombi, gli studenti intrappolati devono trovare una via di fuga per evitare il contagio.”

Nel cast della serie spazio per Yoon Chan-young, Park Ji-hoo, Cho Yi-hyun, Park Solomon, Yoo In-soo, Bae Hae-sun, Ahn Seung-gyun, Oh Hee-joon, Lee Eun-saem, Shin Jae-hwi, Kim Byung-chul, Yoon Byung-hee, Jo Dai-hwan e Son Sang-yeon.