BAFTA 2022: a Rebel Wilson il ruolo di presentatrice della cerimonia

A presentare l’edizione 2022 dei celebri BAFTA Awards, i cosiddetti Oscar britannici, sarà l’attrice Rebel Wilson, a confermarlo quest’oggi la British Academy.

Poco fa il The Hollywood Reporter ha annunciato che Rebel Wilson avrà l’onore di condurre la cerimonia di premiazione dei prossimi BAFTA che, come oramai noto da tempo, è stata fissata per il 13 marzo 2022. Nel commentare il suo ingaggio, l’attrice australiana ha usato il suo solito umorismo per iniziare a scaldare i motori in vista di una nuova edizione dei premi cinematografici all’insegna della preoccupazione per la situazione pandemica nel mondo. Nel particolare, la Wilson ha scherzato sulla sua forma fisica, da tempo oramai libera dai chili di troppo, ma anche sulla possibilità che marzo potrebbe essere un mese Covid-Free, cosa che in molti davvero si augurano.

“Sono molto onorata di ospitare gli EE British Academy Film Awards a marzo, quando il COVID non esisterà più perché per allora sarà stato chiaramente cancellato. […] Sarà così divertente! Non voglio esercitare alcuna pressione su questo, so che non sarò divertente perché non sono più grasso!”

La cerimonia di premiazione dei BAFTA Awards 2022 si terrà come sempre al Royal Albert Hall di Londra e sarà trasmessa su BBC One e iPlayer della BBC. Le nomination saranno annunciate il prossimo 3 febbraio.