Nelle ultime ore Warner bros ha deciso di anticipare l’uscita in sala di Aquaman e il Regno Perduto, il nuovo film dedicato al supereroe DC.

Più volte spostato in avanti nel tempo, il sequel di Aquaman ha ottenuto una nuova release il 20 dicembre 2023, cinque giorni prima del previsto (25 dicembre). Secondo Deadline, la decisione sembrerebbe legata alla volontà della Warner di ottenere una maggiore spinta dalle feste natalizie, solitamente molto ricche per il mercato cinematografico.

In aggiunta la fonte ha riferito che la Warner ha liberato lo slot del 22 settembre 2023 precedente prenotato per un film DC senza titolo, pertanto restano in calendario per quest’anno solo The Flash e Blue Beetle (qui il primo trailer), rispettivamente attesi per il 16 giugno ed il 18 agosto.

AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO

Il film è stato sceneggiato da David Leslie Johnson-McGoldrick. La regia è stata curata nuovamente da James Wan. Le riprese del film si sono tenute a partite a luglio 2021 dal Regno Unito. NEL CAST Jason Momoa, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Kidman, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Amber Heard, Willem Dafoe, Pilou Asbaek, Randall Park, Jani Zhao, Indya Moore, Vincent Regan, Ben Affleck. AL CINEMA negli Usa dal 20 dicembre 2023.