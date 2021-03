Questa mattina si torna a parlare di Russian Doll, la serie rinnovata da Netflix per una seconda stagione, e attesa prossimamente sulla celebre piattaforma digitale.

Variety ha confermato che il cast della nuova stagione potrà contare su Annie Murphy, attrice nota per il ruolo di Alexis Rose nella comedy Schitt’s Creek, ruolo che le era anche valso una vittoria agli Emmy come Migliore attrice non protagonista. La fonte non ha rivelato la natura del ruolo affidato all’attrice.

La serie è stata creata da Natasha Lyonne e Amy Poehler – insieme alla co-creatrice e regista Leslye Headland – ed è una variazione su Ricomincio da capo, in cui una ragazza moriva e si ritrovava a rivivere ogni volta in loop le stesse situazioni. Netflix ha ordinato la seconda stagione 2 nel giugno del 2019, poco dopo l’arrivo sulla piattaforma. Russian Doll ha convinto pubblico e critica e aveva ricevuto tredici nomination agli Emmy.

Nel cast della prima stagione c’erano Natasha Lyonne, Greta Lee, Yul Vazquez, Elizabeth Ashley, Charlie Barnett, Chloë Sevigny, Dascha Polanco, Brendan Sexton III, Rebecca Henderson, Jeremy Bobb, Ritesh Rajan, e Jocelyn Bioh.