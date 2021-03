Il Padrino: Elle Fanning sarà nel cast stellare di Francis and the Godfather

L’attrice Elle Fanning è entrata nel cast stellare di Francis and the Godfather, il film che andrà a raccontare i retroscena legati alla realizzazione di Il Padrino, celebre capolavoro di Francis Ford Coppola.

Variety, che per primo ha riportato la notizia, ha rivelato che la Fanning nel film di Barry Levinson darà volto a Ali MacGraw. attrice sposata con il presidente della Paramount “Robert Evans“, nel film interpretato da Jake Gyllenhaal. Di recente Elle Fanning si è fatta apprezzare per Maleficent – Signora del Male, ma anche per Un Giorno di Pioggia a New York, di Woody Allen.

FRANCIS AND THE GODFATHER

PRODUZIONE: La pellicola, intitolata per l’occasione Francis and The Godfather, verrà diretta da Barry Levinson (Rain Man – L’uomo della Pioggia), e sarà basata su u a sceneggiatura firmata da Andrew Farotte, rimaneggiata poi dallo stesso Levinson. Mike Marcus, Doug Mankoff e Andrew Spaulding produrranno tramite la loro Echo Lake Entertainment, insieme a Andrew Spaulding, Kevin Turen, Jon Levin e alla Baltimore Pictures di Jason Sosnoff. CAST: Oscar Isaac, Jake Gyllenhaal, Elle Fanning, Elizabeth Moss.

TRAMA: Il film ripercorrerà le tribolate vicende celate dietro la realizzazione di uno dei film più apprezzati di sempre da pubblico e critica. La storia dietro la leggenda racconta dell’allora presidente della Paramount Pictures, qui interpretato da Jake Gyllenhaal, e delle enorme difficoltà a trovare un regista Italo-americano di talento, ma senza troppe pretese economiche. Il resto è ovviamente storia nota a tutti.