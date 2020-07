Ancora Pochi Passi è il nuovo horror di Pupi Oggiano, ecco il trailer

Per la rubrica Indie Movie Stars quest'oggi parliamo di "Ancora Pochi Passi", il nuovo horror diretto da Pupi Oggiano, regista di "La Paura Trema Contro".

Dopo aver ottenuto ottime recensioni con "La Paura Trema Contro", il regista ha scelto, per la sua opera seconda, un horror dai toni cupi totalmente girato in una Torino ricca di locations storicamente perfette per il genere.

Questa la sinossi. Quattro misteriosi personaggi si ritrovano in una villa decadente che nasconde qualcosa e il cui padrone di casa è una figura imponente e terrorizzante. Ognuno di loro ha una storia da raccontare ed ogni storia porterà lo spettatore in un vortice di male sempre più profondo. Ma cosa unisce i quattro racconti? Cosa fanno tutti insieme quei quattro loschi figuri? Perchè si sono incontrati proprio in quel luogo? Che ruolo ha Torino in tutto questo?

Nel cast spicca il volto di Diego Casale, ma anche quelli di Giorgia Lorusso, Valentina Anselmi, Omar Vestri, Maurizio Terenzi. E ancora Anna Stolder, Sabrina Siciliano, Tiberio Ferracane e Maurizio Parietti, con la partecipazione speciale di Graziella Mizzani Corio.

La sceneggiatura è stata firmata dallo stesso Oggiani, in collaborazione con Gabriele Farina ed il maestro del genere Antonio Tentori. La realizzazione di Ancora Pochi Passi è stata accompagnata dalla pubblicazione del racconto tratto dal film, scritto da Gabriele Farina e edito dalla torinese Buendia Books.

Dal punto di vista distributivo, Ancora Pochi Passi è disponibile da oggi in versione Home Video grazie a Home Movies Spot, ed ha ottenuto una presenza in sala - da Sold Out - nel periodo pre Covid-19.

Per celebrare l'uscita in DVD, diamo un'occhiata al trailer.

IL TRAILER