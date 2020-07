Falcon and Winter Soldier non esordirà su Disney+ ad agosto

Ora è ufficiale. La serie The Falcon and the Winter Soldier NON esordirà su Disney+ dal mese di agosto.

L'annuncio del rinvio era nell'aria, e questo perchè la ripresa della produzione della serie non partirà prima del prossimo mese di agosto. La corsa contro il tempo di Disney e Marvel non poteva che creare scompensi dal punto di vista qualitativo... quindi meglio rinviare.

In agosto la produzione di The Falcon and the Winter Soldier tornerà operativa sul set di Atlanta, con alcune sequenze da recuperare anche a Praga. Non resta, quindi, che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.

The Falcon and The Winter Soldier