american horror stories rinnovato per una seconda stagione

L’emittente FX tornerà a proporre American Horror Stories anche per una seconda stagione, l’annuncio nella tarda serata di oggi.

Approdata in Italia direttamente su Star, all’interno di Disney+, la serie American Horror Stories (spin-off di American Horror Story) ha ottenuto il rinnovo per una seconda ondata episodica, la quale sarà presentata attraverso una premiere fissata per il prossimo 21 luglio 2022 su Fx on Hulu.

This summer, the nightmares return. #AHStories – Installment 2 premieres July 21. Only on @hulu. pic.twitter.com/dANgcSGwZC — FX Networks (@FXNetworks) May 13, 2022

AMERICAN HORROR STORIES

American Horror Stories è lo spin-off della premiata serie American Horror Story di Ryan Murphy e Brad Falchuk. La serie antologica è stata prodotta da Ryan Murphy, Brad Falchuk, Alexis Martin Woodall, John J. Gray e Manny Coto.

Tra i protagonisti della prima stagione Matt Bomer, Gavin Creel, Sierra McCormick, Ashley Martin Carter, Paris Jackson, Belissa Escobedo, Kaia Gerber, Aaron Tveit, Rhenzy Feliz, Madison Bailey, Kyle Red Silverstein, Amy Grabow, John Carroll Lynch, Naomi Grossman, Dyllon Burnside, Nico Greetham , Charles Melton, Kevin McHale, Danny Trejo, Billie Lourd e Virginia Gardner.