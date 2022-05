Posted on

Peacock ha ufficialmente dato il via libera a Twisted Metal, l’annunciata serie tv liberamente adattata dal videogame di successo. Così come anticipato nel nostro precedente aggiornamento, Anthony Mackie sarà produttore e protagonista della serie che riprenderà in tutto e per tutto le vicende del videogame apparso sulle console per la prima volta nel lontano 1995,