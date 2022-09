Alice nella città festeggia le 20 candeline con Russell Crowe

Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, taglia il traguardo della 20ma edizione e si prepara a festeggiare con tanti ospiti internazionali, tra i primi ad arrivare a Roma sarà Russell Crowe.

L’attore ritirerà un Premio Speciale in occasione del ventennale della rassegna e sarà tra i protagonisti di una masterclass dedicata al pubblico young adult.

“Siamo particolarmente felici di poter premiare Russell Crowe in occasione del ventennale di Alice nella città, un attore non solo molto amato, ma anche simbolicamente legato alla nostra città, un grande protagonista che è riuscito a portare l’immagine di Roma nel mondo” commentano Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, direttori di Alice nella Città.

Roma é stata scelta anche per il lancio mondiale della sua opera seconda “Poker Face” che sarà presentato in anteprima ad Alice nella Città in coproduzione con Festa del Cinema di Roma, distribuito in Italia da Vertice 360.

Un legame speciale unisce la Capitale a Russell Crowe fin da quando ha interpretato il personaggio di Massimo Decimo Meridio ne “Il Gladiatore” (2000), ruolo che gli è valso l’Oscar per il Miglior Attore Protagonista.