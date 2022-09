I film dei Festival di Cannes, Locarno e Venezia arrivano a Roma dal 23 settembre

Torna nelle sale cinema di Roma e del Lazio dal 23 settembre al 2 ottobre, la rassegna I Grandi Festival che permette agli spettatori di poter vedere i film protagonisti del Festival di Cannes, Locarno e Venezia.

I Grandi Festival (Cannes, Locarno e Venezia) a Roma e nel Lazio, é un’iniziativa realizzata da ANEC Lazio (Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici), in programma dal 23 settembre al 2 ottobre, integrando alle proiezioni incontri, premi ed eventi speciali di approfondimento sulle più recenti tendenze del cinema internazionale contemporaneo.

La proiezione di quasi sessanta opere cinematografiche, selezionate tra lungometraggi e corti in concorso, fuori concorso ed eventi speciali dei tre festival, si dipanerà in ben 12 sale a Roma e 4 nel Lazio, con l’obiettivo di valorizzare l’importanza dell’esperienza cinematografica in sala in un territorio geografico esteso anche oltre la Capitale, e stimolando la frequentazione nei luoghi del cinema anche fra i più giovani.

I film prescelti, che saranno proiettati in versione originale con sottotitoli in italiano, arrivano direttamente dalla 79ma edizione della Mostra del Cinema di Venezia, dal 75mo Locarno Film Festival e dal 75mo Festival di Cannes.

Numerose saranno le prime romane e nazionali, come vari saranno i protagonisti che introdurranno il proprio film: tra i nomi di rilievo Giulia Amato, Valentina Bertani, Mario Canale, Corrado Ceron, Daniele Ciprì, Greta De Lazzari, Antonello Matarrazzo, Salvatore Mereu, Emanuela Piovano, Vincenzo Pirrotta, Jacopo Quadri, Roberta Torre e Paolo Virzì, Rossano Vittori.

Inoltre, come ogni anno, la programmazione cinematografica sarà arricchita da introduzioni di critici ed esperti cinematografici.

Tra gli eventi speciali del festival che coinvolgeranno la presenza di autorevoli figure istituzionali, la proiezione di SEMRET di Caterina Mona, a cura dell’Ambasciata Svizzera in Italia e dell’Istituto Svizzero e MEDUSA DELUXE di Thomas Hardiman, a cura del Locarno Film Festival.

Dal Festival di Cannes, Locarno e Venezia a Roma: quali film vedere

Nella rosa dei film vincitori dei festival si segnalano HOLY SPIDER di Ali Abbasi, Palma d’oro miglior attrice al Festival di Cannes, GIGI LA LEGGE di Alessandro Comodin, Premio Speciale della Giuria a Locarno e REGRA 34 di Julia Murat, Pardo d’oro, Miglior film sempre a Locarno; da Venezia ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED di Laura Poitras, Leone d’Oro come miglior film, SAINT OMER di Alice Diop, Leone D’argento – Gran Premio Della Giuria – Leone Del Futuro Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”, TAR di Todd Field, Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile e NO BEARS (KHERS NIST) di Jafar Panahi, Premio Speciale della Giuria.

Nell’ambito della sezione “Orizzonti” del Festival di Venezia sarà proiettato il Premio Speciale della Giuria BREAD AND SALT (CHEB I SÓL) di Damian Kocur, mentre dalla Settimana della Critica arrivano, tra gli altri, ANHELL69 di Teho Montoya, Menzione speciale, premio Serandrei contributo tecnico e Circolo Cinema Verona, EISMAYER di David Wagner Gran Premio Iwonderfull, SKIN DEEP di Alex Schaad, Premio Queer Lion, BLOOD di Pedro Costa, proiezione speciale.

Dalle Giornate degli Autori in proiezione, tra molti, ci saranno DIRTY DIFFICULT DANGEROUS di Wissam Charaf, Premio Label Europa Cinemas, BLUE JEAN di Georgia Oakley, Premio del Pubblico e Menzione speciale “Premio Autrici under 40 – Valentina Pedicini”, LOBO E CÃO di Cláudia Varejão, Gda Director’s Award 2022, THE MAIDEN di Graham Foy, Riconoscimento Bnl x Cinema del Futuro, BĚŽNÁ SELHÁNÍ – ORDINARY FAILURES di Cristina Groșan, Vincitore del “Premio Autrici under 40 – Valentina Pedicini”, ERA ROMA di Mario Canale, sezione proiezione speciale, CASA SUSANNA di Sébastien Lifshitz, Vincitore Queer Lion alla carriera.

Da segnalare, in occasione dei 70 anni dell’ANAC, l’Associazione Nazionale Autori Cinematografici, quattro opere che hanno segnato la storia dell’associazione schierata in prima linea sulle politiche sul cinema, per l’impegno civile e anche per la cultura del nostro Paese: L’ONDA LUNGA. STORIA EXTRA-ORDINARIA DI UN’ASSOCIAZIONE di Francesco Ranieri Martinotti, LE CINQUE GIORNATE DI CARLO LIZZANI di Rossano Vittori, CON VOCE DI NILDE di Emanuela Piovano e THE JUNGLE di Cristian Natoli.

Tra gli eventi speciali una maratona con ospiti dedicata ai corti della SIC 2022, allo Spazio Scena, e il Premio Inclusione EdipoRe, che vedrà Silvia Jop direttrice del Premio, insieme ai giurati Filippo Timi, Elena Stancanelli e Chiara Civello, conferire il prestigioso riconoscimento al film Saint Omer di Alice Diop.

PROGRAMMA COMPLETO SU: www.aneclazio.com

INGRESSI

Intero: 7 euro

Ridotto: 6 euro (convenzioni attive sul sito ufficiale di Anec Lazio)

Fidelity Card: ogni 5 biglietti acquistati 1 ingresso in omaggio

Prezzo unico 5 euro per i cinema fuori Roma

L’iniziativa gode del sostegno del Ministero della Cultura (Direzione Generale Cinema e Audiovisivo) e Regione Lazio, con la preziosa collaborazione di: Fondazione Cinema per Roma, Festival di Cannes, Locarno Film Festival, Fondazione Biennale di Venezia, Ambasciata di Svizzera in Italia, Istituto Svizzero, Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI, sezione Lazio), Giornate degli Autori, Settimana della Critica.

Media partner dell’iniziativa sono Dimensione Suono Soft e Mymovies.it; Sentieri Selvaggi e Quinlan per la SIC.