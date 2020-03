First Look: Alcuni leak mostrano Carnage in Venom 2

Il teaser trailer di Venom 2 potrebbe approdare in rete da un momento all'altro, nell'attesa due leak sembrano anticipare il look di Carnage.

Ammirato nella sua forma umana (grazie ad alcuni scatti dal set), il cattivissimo Carnage è apparso in due immagini leak che da ore circolano in rete. La fonte (We Got This Covered) non conferma la veridicità delle due immagini, ma è indubbio che l'interesse dei fan Marvel al momento è stuzzicato.

In attesa delle prime "ufficiali" immagini targate Sony Pictures, non resta che scorgere il look della nemesi di Venom attraverso questi scatti rubati. Li trovate in fondo al post.

VENOM 2

PRODUZIONE : Venom 2 sarà scritto da Kelly Marcel, per la regia di Andy Serkis. Il direttore della fotografia è Robert Richardson.

: Venom 2 sarà scritto da Kelly Marcel, per la regia di Andy Serkis. Il direttore della fotografia è Robert Richardson. CAST : Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomie Harris.

: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomie Harris. TRAMA : Non Definita

: Non Definita AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 2 ottobre 2020.

LE FOTO