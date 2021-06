Al via la 10ª edizione del Festival del Cinema Città di Spello

Mancano pochissimo all’inaugurazione della 10ª edizione del Festival del Cinema Città di Spello caratterizzata dal taglio del nastro delle tre mostre ospitate a Palazzo Comunale e dal primo incontro dedicato al restauro e omaggio a Delli Colli.

Appuntamento fissato per per venerdì 11 giugno, alle 17.30, al Palazzo Comunale di Spello che, come di consueto, si trasformerà per l’occasione nel Palazzo del Cinema. Ad intervenire all’inaugurazione saranno la presidente dell’Associazione Culturale di Promozione Sociale “Aurora” Aps, Donatella Cocchini, il direttore artistico, il regista Fabrizio Cattani, il sindaco di Spello, Moreno Landrini, l’assessore comunale alla Cultura, Irene Falcinelli, e il responsabile eventi e marketing del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, Vincenzo Aronica.

Festival del Cinema Città di Spello: le mostre

Tre, le esposizioni organizzate ed allestite a Palazzo Comunale, a cominciare da “Cinema e legalità”, mostra che vuole essere un omaggio a Leonardo Sciascia a cento anni dalla sua nascita. L’evento è curato dal Centro Sperimentale di Cinematografia.

La seconda esposizione, dal titolo “La memoria della luce”, è invece dedicata a Tonino Delli Colli, tra i maggiori interpreti della fotografia cinematografica. Infine, spazio alla mostra “Effetti speciali – SFX”. Divisa in due sezioni, prevede una parte composta da immagini e filmati e l’altra pensata per regalare al pubblico un’esperienza sonora in 3D.

Festival del Cinema Città di Spello: gli eventi speciali

Sempre nella giornata inaugurale si terrà il primo grande evento di questa edizione 2021: l’incontro “Il cinema restaurato”.

In programma alle 21 al Teatro “Concordia” di Marsciano avrà per protagonisti il responsabile restauri del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, Sergio Bruno, e il docente di tecnica del suono al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, Federico Savina, che condurranno il pubblico in un viaggio nel recupero delle pellicole attraverso il quale vengono restituiti alle opere filmiche nuova luce e nuovi suoni.



Per l’occasione, l’incontro sarà seguito dalla proiezione gratuita di una pellicola restaurata, “Polvere di Stelle”, con Alberto Sordi e Monica Vitti.

La giornata di sabato 12 giugno sarà invece dedicata ad uno dei più grandi autori della fotografia cinematografica. Il Teatro “Subasio” di Spello, alle 17, farà infatti da sfondo al documentario “Once upon a time…Tonino Delli Colli Cinematographer”.

A presentarlo al pubblico in sala saranno Stefano e Laura Delli Colli, il regista Claver Salizzato e il produttore Paolo Mancini.

Domenica 13 giugno, alle 17, invece, il Teatro “Concordia” di Marsciano ospiterà l’evento “La musica nel cinema”, progetto curato da Federico Savina che vedrà l’esibizione degli studenti delle scuole comunali di musica di Foligno, Bastia Umbra, Todi e Marsciano, diretti dal maestro Fulvio Chiara.

Festival del Cinema Città di Spello: gli eventi pre-apertura

Ad anticipare il taglio del nastro della 10ª edizione del Festival del Cinema di Spello sarà, invece, giovedì 10 giugno, alle 18.30, il workshop “Programma Europa Creativa MEDIA”, promosso in collaborazione con Europa Creativa. L’evento online, che accenderà i riflettori sulle priorità e le principali novità della programmazione 2021-2027, sarà trasmesso sulla pagina Facebook del Festival e vedrà intervenire, oltre alla presidente Donatella Cocchini, anche Maria Cristina Lacagnina del CED MEDIA Roma.

Festival del Cinema Città di Spello: come accedere agli eventi

Da venerdì 11 giugno prenderanno, inoltre, il via le oltre cento proiezioni in programma al Teatro “Subasio” di Spello. 20 i film, 12 i backstage di film e serie tv, 17 i documentari e 58 i cortometraggi che il pubblico potrà vedere gratuitamente.

Obbligatoria la prenotazione sia alle proiezioni che agli eventi per garantire il massimo rispetto delle norme anti-Covid.

Le prenotazioni andranno effettuate inviando una mail a segreteria@festivalcinemaspello.com.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare il programma sul sito ufficiale del Festival: www.festivalcinemaspello.com