Festival del Cinema Città di Spello: i film in concorso alla decima edizione

Il Festival del Cinema Città di Spello ed i Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema ideato da Donatella Cocchini e dal regista e direttore artistico Fabrizio Cattani si prepara alla decima edizione che si terrà in presenza dall’11 al 20 giugno prossimo.

In attesa delle giornate festivaliere di giugno, da domenica 14 marzo sulla pagina facebook del Festival del Cinema Città di Spello sono state organizzati degli incontri online, un viaggio tra i film italiani in concorso alla 10ma edizione del Festival.

Così, dopo aver annunciato l’omaggio a Leonardo Sciascia, l’introduzione di due nuove giurie – una della stampa umbra e l’altra composta da membri della William Penn University Oskaloosa Iowa – e la collaborazione con “Meno di Trenta” che vedrà la premiazione di giovani professionisti under 30, ora tocca alla presentazione dei film italiani ed internazionali in concorso.

Undici, in particolare, le pellicole made in Italy, tra opere prime e non, che verranno proiettate al Teatro Subasio di Spello nei giorni della manifestazione e che concorreranno all’assegnazione dei premi della decima edizione.

Abbi fede, di Giorgio Pasotti

Assandira, di Salvatore Mereu

I predatori, di Pietro Castellitto

Il grande passo, di Antonio Padovan

La guerra di Cam, di Laura Muscardin

Non odiare, di Mauro Mancini

Quasi Natale, di Francesco Lagi

Regina, di Alessandro Grande

Rosa pietra stella, di Marcello Sannino

Spaccapietre, di Gianluca De Serio, Massimiliano De Serio

Sul più bello, di Alice Filippi

Al Festival del Cinema Città di Spello saranno premiati, come di consueto, i professionisti del dietro le quinte che saranno sottoposti al vaglio di una giuria composta da 11 colleghi, composta da: Livia Barbieri, Luca Bellano, Lavinia Burcheri, Andrea Cavalletto, Francesco Cerasi, Dalia Colli, Daria D’Antonio, Paola Freddi, Alberta Giuliani e Luca Servino.

Tredici le categorie in concorso: sceneggiatura, fotografia, scenografia, costumi, musiche, montaggio, fonico di presa diretta, montaggio del suono, effetti speciali, trucco, acconciatura, creatore di suoni ed organizzatore.

Previsti, poi, due ulteriori riconoscimenti: quello assegnato come da tradizione da cinemaitaliano.info e, novità di questo 2021, quello che verrà consegnato dalla stampa umbra, chiamata a decretare la migliore pellicola italiana in concorso.

A comporre questa nuova giuria, i giornalisti Sofia Coletti (La Nazione), Sabrina Busiri Vici (Corriere dell’Umbria), Lisa Malfatto (Umbria Tv), Egle Priolo (Il Messaggero), Fabio Luccioli (Radio Gente Umbra), Danilo Nardoni (Umbria24) e Alessandro Orfei (Tuttoggi).

Sette, invece, i film internazionali candidati al Festival del Cinema Città di Spello:

Gauguin, di Edouard Deluc

In viaggio verso un sogno, di Tyler Nilson

Imprevisti digitali, di Benoît Del é pine, Gustave Kervern

Undine – Un amore per sempre, di Christian Petzold

Roubaix une lumiere, di Arnaud Desplechin

Corpus Christi, di Jan Komasa

Non conosci Papicha, di Mounia Meddour Gens

Tra queste sette pellicole verrà, dunque, decretata la migliore pellicola straniera. A scegliere il vincitore una giuria composta da Enrico Magrelli (critico cinematografico), Adriano Amideo Migliani (attore, giornalista e direttore di Comingsoon), Selvaggia Castelli (Rai Direzione Relazioni esterne e Festival), Laura Luchetti (regista), Miguel Gobbo Diaz (attore), Fabrizio Giometti (giornalista), Alessandro Boschi (autore e critico cinematografico) e Massimiliano Prezioso (presidente Acs – Associazione creatori di suono).



In attesa della decima edizione del Festival del Cinema Città di Spello proseguono gli incontri online con i professionisti del dietro le quinte e non solo.

Di seguito il calendario dei prossimi appuntamenti, in diretta sulla pagina facebook (ore 18) con i registi dei film italiani in concorso:

domenica 18 aprile| con Gianluca e Massimiliano De Serio, Salvatore Mereu e Laura Muscardin;

domenica 9 maggio| Marcello Sannino e gli attori Ivana Lotito, Ludovica Nasti e Fabrizio Rongione.

Tutte le dirette sono trasmesse sulla pagina Facebook del Festival del Cinema di Spello.