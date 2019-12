Con Star Wars: L'ascesa di Skywalker che ha aperto le danze ieri, relativamente alle nuove proposte del weekend, diamo qui spazio agli altri film usciti oggi.

Il mercato cinematografico italiano per le festività natalizie si aspetta tante buone cose, e tutte le speranze sono rivolte - al momento - su Pinocchio e La Dea Fortuna, due film diversi tra loro, ma potenzialmente da grande impatto sul Box Office Italia.

Se Pinocchio punta a riportare le famiglie al cinema con la celebre storia creata da Carlo Collodi, il regista osannato Ferzan Ozpetek porta nelle sale una storia più legata alla nostra quotidianeità. Si tratta di due film diversi, con target di pubblico differenziati tra loro, ma anche dal colossale sbarco in sala di Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

Pinocchio

Pinocchio, una coproduzione internazionale Italia/Francia, è prodotto da Archimede con Rai Cinema e Le Pacte, con Recorded Picture Company, in associazione con Leone Film Group, con il contributo del MiBAC – Direzione Generale Cinema – e di Eurimages, in associazione con Unipol Banca, con il sostegno di Regione Toscana – Toscana Promozione. Le vendite internazionali sono curate da HanWay Films.

CAST: Federico Ielapi, Roberto Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Maria Pia Timo, Massimiliano Gallo, Marcello Fonte e Davide Marotta.

Il film sarà distribuito in Italia da 01 Distribution dal 19 dicembre 2019, ed in Francia da Le Pacte.

La Dea Fortuna

Il film è stato diretto da Ferzan Ozpetek. La sceneggiatura è firmata da Gianni Romoli, Silvia Ranfagni e Ferzan Ozpetek, su un soggetto di Gianni Romoli e lo stesso Ozpetek.

CAST: Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca.

TRAMA: Arturo (Stefano Accorsi) e Alessandro (Edoardo Leo) sono una coppia da più di quindici anni. Nonostante la passione e l’amore si siano trasformati in un affetto importante, la loro relazione è in crisi da tempo. L'improvviso arrivo nelle loro vite di due bambini lasciatigli in custodia per qualche giorno da Annamaria (Jasmine Trinca), la migliore amica di Alessandro, potrebbe però dare un'insperata svolta alla loro stanca routine. La soluzione sarà un gesto folle. Ma d'altronde l'amore è uno stato di piacevole follia.

AL CINEMA: Nelle sale dal 19 dicembre 2019.