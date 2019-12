Warner Bros ha diffuso oggi l'atteso teaser trailer - anche in italiano - di Tenet, il nuovo thriller diretto da Christopher Nolan.

Con il teaser, dall'alto tasso adrenalinico, la Warner ha anche diffuso una sorta di sinossi che descrive per somme linee la natura del film di Nolan. Ovviamente il mistero intorno alla pellicola continua ad essere fitto.

"Tenet", una produzione Warner Bros. Pictures, per la regia di Christopher Nolan, è un film epico d'azione che si svolge nel mondo dello spionaggio internazionale. Nolan dirige il film da una sua sceneggiatura originale, e verrà realizzato con un mix di IMAX® e pellicola in 70mm. Il cast internazionale coinvolto è formato da John David Washington al fianco di Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh. Il film è prodotto da Nolan ed Emma Thomas, con Thomas Hayslip in veste di produttore esecutivo. Il team creativo di Nolan che ha lavorato dietro le quinte include il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland e il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson. Musiche ad opera del compositore Ludwig Göransson. Warner Bros. Pictures distribuirà "Tenet" in tutto il mondo, il film arriverà nelle sale italiane nel 2020.