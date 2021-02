Adam Wingard scelto per il remake del cult Face/Off

Paramount Pictures ha ingaggiato il regista Adam Wingard per dare vita al remake di Face/Off, celebre sci-fi diretto da John Woo nel 1997.

Accompagnato dal grande clamore per il suo lavoro con il kolossal Godzilla vs Kong, il talentuoso Adam Wingard sarà il regista che si dovrà occupare di ridare vita ad un classico della fantascienza degli anni novanta. A confermare l’ingaggio del regista è stato questa sera un articolo del The Hollywood Reporter.

Il remake di Face/Off è stato annunciato alla fine del 2019, e da allora ha visto alternarsi Oren Uziel e Simon Barrett in cabina di sceneggiatura. La fonte specifica, a tal proposito, che Adam Wingard avrà il compito di tradurre in film l’ultima bozza firmata da Barrett. In cabina di produzione ci sarà spazio per Neal Moritz, che produrrà per la Paramount, mentre David Permut figurerà come produttore esecutivo.

Nell’originale Face/Off, un agente dell’FBI ed un terrorista, a seguito di un fantascientifico intervento di chirurgia plastica, assumono rispettivamente l’uno le sembianze dell’altro. Lo scontro per le identità “scambiate” diventa nel film di John Woo perciò inevitabile. I due protagonisti nel film avevano i volti di John Travolta e Nicolas Cage.