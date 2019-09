Paramount Pictures ha messo in cantiere un remake di Face/Off, il thriller di successo del 1997, diretto da John Woo ed originariamente interpretato da John Travolta e Nicolas Cage.

Secondo le prime informazioni, la sceneggiatura del nuovo film sarà curata da Oren Uziel (22 Jump Street, The Cloverfield Paradox, Sonic the Hedgehog), Neal Moritz si occuperà della produzione, mentre David Permut sarà il produttore esecutivo. Nulla ancora è trapelato in merito al cast e ai due attori principali che reinterpreteranno i protagonisti Castor Troy e Sean Archer.

Ricordiamo che nell'originale Face/Off, Sean Archer, un agente dell’FBI, e Castor Troy, un terrorista, a seguito di un fantascientifico intervento di chirurgia plastica, assumeranno rispettivamente l’uno le sembianze dell’altro. Lo scontro per le identità "scambiate" è infatti inevitabile.