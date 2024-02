Adam Wingard parla di Godzilla e Kong con Empire

Uno dei primi eventi cinematografici del 2024 sarà Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero, a confermarlo – come se servisse – è stata in queste ore la rivista Empire Magazine.

All’interno del nuovo numero, la celebre rivista ha intervistato il regista Adam Wingard strappandogli alcune interessanti dichiarazioni legate al nuovo capitolo del MonsterVerse. Il regista ha riferito che i due Kaiju (Godzilla e Kong) non sono di certo divenuti amici, ma che la loro collaborazione “disfunzionale” dovrà per forza di cosa avere luogo.

“C’è una sorta di tregua: Godzilla ha il controllo del mondo di superficie e Kong è nella Terra Cava. Non era, ‘Okay, chiamami quando qualcosa va storto, Kong. E io, Godzilla, correrò in soccorso!'”

Sulle dinamiche della collaborazione tra i due Kaiju, Wingard ha ammesso di aver preso spunto dal cinema degli anni ’80, facendo poi riferimento ad un film in particolare “Arma Letale“. Il regista ha poi spiegato che entrambi affronteranno un momento di cambiamento, con il primo (Kong) impegnato in quello che sembra un viaggio personale di crescita (il figlio?), ed il secondo (Godzilla) che attraverserà durante il film più cambiamenti fisici, a cominciare da quel bagliore rosa che tanto ha fatto discutere nei primi trailer.

Empire Magazine ha inoltre rilasciato una nuova immagine di Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero, con i due protagonisti in bella posa. La potete ammirare qui di seguito.

Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero, regia, cast e trama.

Adam Wingard torna a dirigere il film, interpretato da Rebecca Hall (“Godzilla vs. Kong”, The Night House – la casa oscura”), Brian Tyree Henry (“Godzilla vs. Kong”, “Bullet Train”), Dan Stevens (la serie TV “Gaslit”, “Legion”, “La Bella e la Bestia”), Kaylee Hottle (“Godzilla vs. Kong”), Alex Ferns (“The Batman”, “La furia di un uomo – Wrath of Man”, “Chernobyl”) e Fala Chen (“Irma Vep”, “Shang Chi e la leggenda dei Dieci Anelli”).

La sceneggiatura di Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero è di Terry Rossio (“Godzilla vs. Kong”, la serie “Pirati dei Caraibi”), Simon Barrett (“You’re Next”) e Jeremy Slater (“Moon Knight”), da una storia di Rossio, Wingard e Barrett, basato sul personaggio “Godzilla” di proprietà e creato da TOHO Co., Ltd.. Il film è prodotto da Mary Parent, Alex Garcia, Eric Mcleod, Thomas Tull, Jon Jashni e Brian Rogers, mentre i produttori esecutivi sono Wingard, Jen Conroy, Jay Ashenfelter, Yoshimitsu Banno, Kenji Okuhira.

Wingard torna a collaborare con il direttore della fotografia Ben Seresin (“Godzilla vs. Kong”, “World War Z”), lo scenografo Tom Hammock (“Godzilla vs. Kong”, “X: A Sexy Horror Story”, “The Guest”), il montatore Josh Schaeffer (“Godzilla vs. Kong”, “Molly’s Game”), la costumista Emily Seresin (“L’uomo invisibile”, “Top of the Lake – Il mistero del lago”). Le musiche del film sono opera dei compositori Tom Holkenborg (“Godzilla vs. Kong”, “Mad Max: Fury Road”) e Antonio Di Iorio (musica aggiuntiva su “Godzilla vs. Kong”, i film “Sonic”).

TRAMA: L’epica battaglia continua! Il Monsterverse cinematografico di Legendary Pictures dà seguito allo scontro esplosivo di “Godzilla vs. Kong” con una nuovissima avventura che vedrà l’onnipotente Kong e il temibile Godzilla combattere fianco a fianco contro una colossale minaccia sconosciuta che si cela nel nostro mondo, mettendo a dura prova la loro stessa esistenza… e la nostra. “Godzilla e Kong – Il nuovo Impero” approfondisce ulteriormente le storie e le origini di questi due Titani, nonché i misteri di Skull Island, tra gli altri, svelando la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi esseri straordinari e li ha legati per sempre all’umanità.

Warner Bros distribuirà il film dal 29 marzo 2024.