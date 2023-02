A letto con Sartre, recensione del film di Samuel Benchetrit

A letto con Sartre è un film del 2021 diretto da Samuel Benchetrit e ambientato in una piccola località portuale francese, il cui punto di principale svago appare essere un centro commerciale. Sarà proprio nel nonluogo per antonomasia che il boss locale Jeff viene folgorato da una cassiera bionda e si iscrive ad un corso di poesia per cercare di stupirla con alessandrini di dubbia autorevolezza che le consegnerà attraverso le mani dell’amico Nettuno.

Parallelamente alle disavventure amorose di Jeff, peraltro sposato con un’annoiata Valeria Bruni Tedeschi (ma va), due dei suoi scagnozzi, Jesus e Poussin, sono impegnati a rendere speciale l’imminente compleanno della figlia del boss intimando con strozzamenti la presenza dei suoi compagni delle superiori; infine Jackie, che si presenta ascia in spalla a casa dell’attrice Suzanne per saldare un debito con Jeff, finisce per innamorarsene fino ad interpretare Jean-Paule Sartre in una pièce teatrale sulla sua vita sessuale con Simone de Beauvoir.

Se è vero che l’esistenzialismo consiste in una revisione personale dei valori morali, i personaggi di questo film possono spavaldamente definirsi al pari di Sartre nella ricerca autodeterminata delle proprie regole e della propria volontà.

A letto con Sartre è un percorso personale, privato ma collettivo, di malavitosi che interpretano la bellezza a modo loro, in maniera tanto poco convenzionale quanto discutibile, ma non per questo meno intensamente. Una violenza romanticizzata dove duri dal cuore tenero e killer paciocconi diventano i protagonisti di una favola d’amore dai toni comici e surreali.

A letto con Sartre è stato distribuito nelle sale dal 26 gennaio 2023 attraverso il marchio I Wonder Pictures.