5 Serie tv da vedere durante l'Emergenza Coronavirus

La quarantena forzata imposta dal Coronavirus ha costretto tutti gli italiani ad un isolamento domiciliare che, nella migliore delle ipotesi, durerà svariate settimane. Una situazione senza precedenti, una catastrofe il cui l'unico lato positivo risiede nella possibilità di "abbuffarsi" di Serie tv senza sosta, in attesa che la situazione rientri alla normalità con il minor numero di danni possibili.

Noi di Universal Movies abbiamo stilato un elenco che possa facilitare la scelta nel mare magnum di un catalogo ormai sterminato. Ecco per questo le 5 serie tv da non perdere durante l'isolamento domiciliare da Covid 19. Abbiamo deciso di dare la precedenza a prodotti maturi, con tutte o quasi tutte le stagioni già andate in onda considerando che, di tempo a disposizione, ne avremo parecchio.

NARCOS (la saga): USA/COL/MEX, 2015 - in corso, 5 stagioni. Disponibile su Netflix: Narcos rappresenta uno degli esempi meglio riusciti del genere Crime/Realistico affermatosi negli ultimi anni. Un lungo viaggio nel mondo dello spaccio della droga, dalla Colombia al Messico fino agli Stati Uniti. Il tutto in lingua originale, lo spagnolo, per far apprezzare allo spettatore la brutalità del mondo dei trafficanti di droga. Una serie che vi terrà incollati al televisore per ore.

VIKINGS: IRL/CAN, 2013 - in corso, 6 stagioni. Disponibile su Netflix/Tim Vision: Per chi è alla ricerca di una Serie TV storica di qualità che lo porti, per un momento, lontano dagli incubi della nostra contemporaneità, Vikings è una scelta obbligata. Un prodotto molto innovativo, che invece di focalizzarsi su un singolo personaggio storico o una singola epoca, prende in esame la storia di una civiltà attraverso i secoli, quella Vichinga. Le "licenze storiche" non mancano, ma la qualità è garantita.

RAY DONOVAN: USA, 2013 - in corso, 7 stagioni. Disponibile su Netflix. La serie segue le vicissitudini di Ray (Liev Schreiber) e della famiglia Donovan, cattolici irlandesi trasferiti a Los Angeles. Il compito di Ray è quello di risolvere problemi e insabbiare scandali per conto delle stelle di Hollywood. Il tutto viene continuamente complicato dalla disfunzionale famiglia di Ray, in particolare il papà Mickey (Jon Voight), forse il miglior personaggio secondario nella storia delle Serie TV. Ray Donovan è l'unica serie tv "familiare" che può essere paragonata ai Soprano. Un capolavoro.

THE EXPANSE: USA/CAN, 2015 - in corso, 4 stagioni. Disponibile su Amazon Prime Video. Per gli appassionati di fantascienza o, più semplicemente, per i tantissimi delusi da Star Trek: Discovery, questa è al momento la miglior serie "spaziale" su piazza, e di tanto. I conflitti politici tra esseri umani e le continue lotte per il potere e per le risorse vengono proiettati in un Sistema Solare oramai totalmente colonizzato dai terrestri, che però si sono divisi in varie fazioni. Trama, musiche e atmosfera al top!

DAS BOOT: GER, 2019 - in corso, 1 stagione. Disponibile su Sky Atlantic. Per concludere abbiamo inserito una serie più giovane, ma molto promettente, con la seconda stagione in arrivo nelle prossime settimane su Sky. Das Boot è una serie che parla della vita a bordo di un sottomarino tedesco durante la seconda guerra mondiale. Si tratta di una delle poche produzioni sulla guerra che non siano viste dalla prospettiva degli Angloamericani. Una serie di raro interesse e notevole profondità, che ci aiuta a guardare le cose da un altro punto di vista.