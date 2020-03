Primi video dal set di Shang-Chi, il cinecomic Marvel

Sono partite ufficialmente le riprese di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, uno dei prossimi cinecomic Marvel Cinecomic Universe.

Il primo ciak è stato battuto in una Sidney preoccupata dai primi focolai di contagio per Coronavirus, proprio come sottolineato nel post dedicato a Tom Hanks questa mattina.

Paura Coronavirus a parte, grazie all'emittente 7 News è possibile dare un primo sguardo alla produzione diretta da Destin Daniel Cretton. Trovate video e foto in fondo alla nostra pagina.

Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings

Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings sarà diretto da Destin Daniel Cretton. La sceneggiatura è stata affidata nelle mani di Dave Callaham.

CAST: Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung.

TRAMA: Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni).

AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 12 febbraio 2021.

Post-Social

New ‘Shang-Chi’ set photos 🚨



This could be Simu (Shang-Chi) 👀



(pics via @infinitespider, joshleung | IG) pic.twitter.com/SIqrj9YFmd — cosmic (@Q82004yousef1) March 12, 2020

New Marvel movie filming in Moore Park There's a hint of Hollywood in Sydney with a new Marvel movie titled ‘Shang Chi’ filming in Moore Park.#TheLatest #7NEWS Pubblicato da 7NEWS Australia su Giovedì 12 marzo 2020