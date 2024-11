Wolfs | Apple Studios ferma la realizzazione del sequel

Eravate in ansia per la realizzazione del sequel del film Wolfs – Lupi Solitari? Beh, potete stare tranquilli, non si farà!

Il film di Jon Watts, presentato in pompa magna tra l’altro alla Mostra d’Arte Internazionale del Cinema di Venezia (i vincitori della Mostra), non ha soddisfatto produttori, pubblico e addetti ai lavori, pertanto non potrà contare sulla realizzazione di un sequel (tra l’altro annunciato in questo nostro ultimo aggiornamento). La conferma ufficiale è arrivato direttamente dal regista, incontrato per l’occasione da Deadline in questi giorni:

“Non so cosa dirigerò dopo, e non credo che ci sarà un sequel di Wolfs.”

Come noto, Wolfs – Lupi Solitari nelle settimane precedenti al suo rilascio ufficiale è passato dall’essere distribuito nelle sale ad una limitata al passaggio diretto su Apple TV+, sintomo di un’insoddisfazione crescente da parte del colosso hollywoodiano. Ora la notizia della cancellazione del sequel mette una pietra tombale su un progetto nato con molte aspettative, ma evidentemente cresciuto sotto una cattiva stella.

Wolfs | Note di Produzione

Wolfs è stato scritto e diretto da Jon Watts, è stato prodotto da Grant Heslov, George Clooney, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Watts e Dianne McGunigle. Michael Beugg è il produttore esecutivo. Nel cast, con Brad Pitt e George Clooney, figurano anche Amy Ryan, Austin Abrams e Poorna Jagannathan.

Trama: Clooney interpreta un fixer professionista assunto per coprire un crimine di alto profilo. Ma quando arriva un secondo fixer (Pitt) e i due “lupi solitari” sono costretti a lavorare insieme, la loro serata finisce fuori controllo in modi che nessuno dei due si sarebbe aspettato

Il film, prodotto da Apple Studios, è stato distribuito su Apple TV+ dal 27 settembre.

