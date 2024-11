FROM | La serie tv horror rinnovata per una quarta stagione

MGM+ ha comunicato di aver rinnovato la serie tv horror fantascientifica “FROM” per una quarta stagione.

Deadline ha riferito quest’oggi che il colosso hollywoodiano MGM+ (di proprietà di Amazon MGM Studios) ha ordinato la Stagione 4 per FROM, una serie tv che ad oggi detiene un punteggio assolutamente perfetto su Rotten Tomatoes (100%). La nuova stagione conterà su 10 episodi, con riprese fissate nel 2025 e messa in onda nel corso del 2026. L’annuncio è arrivato a poche ore dalla messa in onda negli USA del finale della terza stagione.

“Siamo emozionati dal supporto dei nostri fan e dei nostri partner di MGM Plus e siamo così emozionati di condividere il prossimo capitolo della nostra storia con il nostro FROMily“, ha detto il produttore esecutivo Jeff Pinkner del rinnovo. “Entro la fine della terza stagione, i nostri personaggi inizieranno a capire perché sono intrappolati a FROM Town… ma la comprensione li aiuterà a fuggire? E se sì, come?“

FROM | Note di Produzione

FROM è stato creato e prodotto da John Griffin (Crater), diretto e prodotto da Jack Bender (Lost, Game of Thrones, Mr. Mercedes) e prodotto dallo showrunner Jeff Pinkner (Fringe, Alias, Lost). Accanto a Pinkner, Griffin e Bender, ci sono Josh Appelbaum, André Nemec, Scott Rosenberg di Midnight Radio, Anthony e Joe Russo e Mike Larocca da AGBO e Lindsay Dunn. Adrienne Erickson di Midnight Radio è co-produttore esecutivo.

La serie è interpretata da Harold Perrineau (Lost), Catalina Sandino Moreno (Maria Full of Grace, The Affair), Eion Bailey (Band of Brothers, Once Upon a Time), Hannah Cheramy (Under Wraps, Van Helsing), Simon Webster (Strays), Ricky He (The Good Doctor), Chloe Van Landschoot (Charity, Skin), Corteon Moore (Utopia Falls), Pegah Ghafoori (The Perfect Wedding), David Alpay (Castle Rock), Elizabeth Saunders (Clarice), Elizabeth Moy e Avery Konrad (Honor Society).

FROM | Recensione Stagione 2

Girato nella pittoresca Nuova Scozia in Canada , FROM svela il mistero di una città da incubo che intrappola tutti coloro che entrano. Mentre i residenti riluttanti lottano per mantenere un senso di normalità e cercano una via d’uscita, devono anche sopravvivere alle minacce della foresta circostante, comprese le terrificanti creature che escono quando il sole tramonta. Sulla scia dell’epico cliffhanger della seconda stagione, la fuga diventerà una possibilità molto reale mentre la vera natura della città viene messa a fuoco, e i cittadini scatenano l’offensiva contro gli orrori che li circondano.

In Italia la serie tv va in esclusiva su Paramount+. FROM è una serie originale di MGM+ distribuita a livello internazionale dalla Paramount Global Content Distribution.

