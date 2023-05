Willem Dafoe con Michael Keaton in Beetlejuice 2

Willem Dafoe è entrato a far parte del cast di Beetlejuice 2, atteso sequel del fortunato cult diretto da Tim Burton nel 1988.

Nemmeno ventiquattro ore dopo l’annuncio delle trattative per Monica Bellucci, date per certe dal sempre assolutamente informato The Hollywood Reporter, il cast di Beetlejuice 2 cresce in quantità, ma soprattutto in qualità. L’eterno caratterista Willem Dafoe, infatti, si è aggiunto al cast in costruzione in quello che viene descritto come un agente delle forze dell’ordine dell’aldilà.

Tim Burton tornerà in cabina di regia. La prima bozza della sceneggiatura di Beetlejuice 2 è stata firmata da Seth Grahame-Smith e David Katzenberg (qui anche in cabina di produzione), mentre Mike Vukadinovich ha scritto l’ultima versione. La produzione è partita questa settimana.

Nel cast, con Michael Keaton e Winona Ryder direttamente dal primo iconico film, anche Jenna Ortega, Catherine O’Hara (anche lei presente nel primo film), Justin Theroux e, come annunciato in questo articolo, Willem Dafoe.