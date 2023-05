Il casting in atto del nuovo monster movie dei registi di Scream VI continua a regalare nuovi interessanti nomi, è il caso questa sera di Kevin Durand e Kathryn Newton.

Con il mondo della sceneggiatura fermo ad Hollywood a causa dello sciopero indetto dalla WGA, la macchina cinematografica va avanti tra casting ed operazioni di pre-produzione. Questa sera Deadline ha riferito che Kevin Durand (The Strain), Kathryn Newton (Ant-Man and the Wasp: Quantumania), Angus Cloud (Euphoria) e Will Catlett (True Story) hanno ottenuto un ruolo nel nuovo film Universal ispirato ai celebri mostri cinematografici, diretto per l’occasione da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

L’ingaggio dei quattro attori, al momento indirizzati verso altrettanti ruoli misteriosi, si aggiunge a quello annunciato ieri che riguardava Dan Stevens.

Il monster movie – senza un titolo ufficiale – viene descritto come “una visione unica della leggendaria tradizione dei mostri provenienti della libreria Universal“. Nessun dettaglio è stato al momento rivelato sulla trama del suddetto film.

In cabina di produzione ci saranno Chad Villella, William Sherak, Paul Neinstein e James Vanderbilt, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Stephen Shields con delle revisioni di Guy Busick, e come detto diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Nel cast sono stati confermati Melissa Barrera, Alisha Weir, Dan Stevens, Kevin Durand, Kathryn Newton, Angus Cloud, Will Catlett.

I film del franchise noto come “Universal Monsters” sono radicati nel genere horror, ma senza restrizioni di budget, rating o genere. Non facendo parte di un universo interconnesso condiviso (in stile Marvel Studios per intendersi) i registi impegnati nello sviluppo del singolo film possono offrire al pubblico una visione assolutamente personale dei tanto amati mostri cinematografici. L’uomo Invisibile del 2020 è stato, a tal proposito, considerato un enorme successo di critica e pubblico.