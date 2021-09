What if…?: grandi anticipazioni dallo sneak peek di metà stagione

In occasione del lancio su Disney+ dell’episodio numero 4 di What if…?, i Marvel Studios hanno diffuso in rete un nuovo spettacolare sneak peek.

Il nuovo video promozionale propone ai fan le sequenze più iconiche apprezzate negli episodi precedenti, ma anche tante gustose anticipazioni dai nuovi episodi. Ecco il comunicato che accompagna lo sneak peek:

“È disponibile lo sneak peek di metà stagione di What If…? che mostra le sorprese in serbo negli ultimi quattro episodi della prima serie animata targata Marvel Studios, disponibile in esclusiva su Disney+. Osservate i più grandi eroi del multiverso mentre esplorano realtà alternative in rotta di collisione verso un finale indimenticabile.”

WHAT IF…?

PRODUZIONE: Sarà la prima serie animata targata Marvel Studios. Essa trae ispirazione da una serie a fumetti che esplora proprio versioni alternative di punti fermi nella storia della Marvel. Sarà diretta da Bryan Andrews con AC Bradley come capo sceneggiatore. CAST DOPPIATORI: Jeffrey Wright (Westworld) interpreterà l’Osservatore, personaggio iconico della Marvel. Tra le star coinvolte ci sono Chris Hemsworth (Thor), Mark Ruffalo (Hulk), Jeremy Renner (Hawkeye), Paul Rudd (Ant-Man), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Tom Hiddleston (Loki), Natalie Portman (Jane Foster), Josh Brolin (Thanos), Robert Downey Jr. (Iron Man), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Karen Gillan (Nebula), Djimon Hounsou (Korath), e Sean Gunn (Kraglin) DISTRIBUZIONE: Dall’11 agosto 2021 su Disney+.

TRAMA: L’avvincente serie targata Marvel Studios reimmagina eventi famosi dei film dell’Universo Cinematografico Marvel, e lo fa creando un multiverso di infinite possibilità. What If…? vede protagonisti i personaggi più amati dai fan, tra cui Peggy Carter, T’Challa, Doctor Strange, Killmonger, Thor e molti altri.