Welcome to the Blumhouse: i trailer dei primi quattro film horror

La Blumhouse porterà su Amazon Prime Video una collezione di otto film di genere, unite con il nome Welcome to the Blumhouse. I primi quattro arriveranno a Ottobre, mentre gli altri quattro arriveranno nel 2021.

Sono stati già svelati i trailer delle prime pellicole (li trovate in fondo alla pagina) e sono Black Box, Nocturne, Evil Eye e The Lie. Di seguito, le descrizioni di ognuno di questi film:

BLACK BOX. Diretto e scritto da Emmanuel Osei-Koffour Jr., con la collaborazione di Stephen Herman. Al centro della storia c’è un padre single che, dopo aver perso moglie e memoria durante un incidente stradale, si sottopone a un doloroso processo sperimentale. Nel cast Mamoudou Athie, Phylicia Rashad, Amanda Christine, Tosin Morohunfola, Charmaine Bingwa, e Troy James.

NOCTURNE. Scritto e diretto da Zu Quirke, qui al suo esordio. Al centro della storia c’è una studentessa di musica che scopre un misterioso quaderno appartenuto a una compagna di classe deceduta di recente. Nel cast Sydney Sweeney, Madison Iseman, Jacques Colimon e Ivan Shaw.

EVIL EYE. Diretto da Elan Dassani e Rajeev Dassani, è basato sulla produzione Audible Original della drammaturga Madhuri Shekar. Al centro della storia c’è una madre convinta che il nuovo fidanzato della figlia nasconda un orribile segreto legato al suo passato. Nel cast Sarita Choudhury, Sunita Mani, Omar Maskati, e Bernard White.

THE LIE. Scritto e diretto da Veena Sud, il film racconta di due genitori che cercano di nascondere l’omicidio commesso dalla loro giovane figlia. Nel cast Mireille Enos, Peter Sarsgaard, e Joey King.

IL TRAILER DI BLACK BOX

IL TRAILER DI NOCTURNE

IL TRAILER DI EVIL EYE

IL TRAILER DI THE LIE