Netflix ha diffuso in rete le primissime immagini da We can be Heroes, il superheroes movie diretto da Robert Rodriguez.

Anni dopo aver sfruttato il suo amore per il cinema d’azione per i più piccoli con la saga Spy Kids, il celebre regista Robert Rodriguez torna a dirigere un film con protagonisti i più giovani. Nel film We can be Heroes, infatti, i figli dei più grandi supereroi della Terra dovranno riunirsi per salvare i loro genitori rapiti dagli alieni.

Nel cast spiccano i nomi di YaYa Gosselin, Pedro Pascal, Priyanka Chopra Jonas, Christian Slater, Boyd Holbrook, Christopher McDonald e Adriana Barraza , ma anche Vivien Blair, Isaiah Russell-Bailey, Akira Akbar, Lyon Daniels, Nathan Blair, Lotus Blossom, Hala Finley, Andy Walken, Dylan Henry Lau, Andrew Diaz, Taylor Dooley, Sung Kang, Haley Reinhart, J. Quinton Johnson, Brittany Perry-Russell, Brently Heilbron e JJ Dashnaw.

Il lancio del film su Netflix è previsto per il 1° gennaio 2021. Di seguito alcune immagini offerte dal colosso dello streaming.