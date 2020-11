Animali Fantastici 3: Mads Mikkelsen al posto di Johnny Depp?

Col licenziamento di Johnny Depp voluto dalla Warner Bros., il ruolo del cattivo Gellert Grindelwald in Animali Fantastici 3 è ora vacante, ma secondo le ultime indiscrezioni pare che Mads Mikkelsen sia in trattative.

Sebbene in rete fosse spuntato il nome di Colin Farrell in sostituzione di Depp, già presente in Animali Fantastici e Dove Trovarli ma ora impegnato sul set di The Batman, Deadline riporta che Mikkelsen è in trattative con la Warner Bros. per ottenere il ruolo.

A Mikkelsen, comunque, i ruoli da cattivo riescono sempre bene, basti pensare al ruolo dello spietato Le Chiffre in Casino Royale o al malvagio Kaecilius in Doctor Strange, risultando quindi perfetto per interpretare Grindelwald.

ANIMALI FANTASTICI 3