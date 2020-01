Warner annuncia il film d'animazione Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge

Warner Bros Animation ha ufficialmente annunciato l'avvio della produzione di Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, film d'animazione dedicato alla celebre saga videoludica.

Il film sarà diretto da Ethan Spaulding, già autore di diversi prodotti d'animazione quali: Batman: Assault on Arkham e Justice League: Throne of Atlantis. La sceneggiatura è stata firmata, invece, da Jeremy Adams, veterano del genere soprannaturale.

Lo studios ha anche annunciato quelle che saranno le voci dei doppiatori ufficiali: Joel McHale e Jennifer Carpenter doppieranno i due protagonisti, ossia Johnny Cage e Sonia Blade. Inoltre Jordan Rodrigues nel ruolo di Lui Kang; Patrick Seitz nel ruolo di Scorpion / Hanzo Hasashi; Steve Blum come Sub-Zero; Artt Butler nel ruolo di Shang Tsung; Darin De Paul nel ruolo di Quan Chi; Robin Atkin Downes nel ruolo di Kano; David B. Mitchell nel ruolo di Raiden; Ike Amadi nel ruolo di Jax Briggs; Kevin Michael Richardson come Goro; Grey Griffin nei panni di Kitana e Satoshi Hasashi; e Fred Tatasciore nel ruolo di Demon Torturer.

Qui di seguito il logo ufficiale.

Al momento non è chiara la trama del film, cosi come non è stata menzionata la data della release, presumibilmente indirizzata per il mercato dell'intrattenimento casalingo.

Ricordiamo che la saga Mortal Kombat verrà riavviato al cinema attraverso un film in live action prodotto da James Wan (qui le info).

Correlati