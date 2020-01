Bucky in una foto dal set di The Falcon and The Winter Soldier

Le riprese di The Falcon and the Winter Soldier sono attualmente ferme a causa del terremoto che ha colpito il Porto Rico, ma questo non significa che non è possibile avere aggiornamenti dal set.

In attesa di tornare sul set, l'attore Sebastian Stan ha diffuso sui social una foto in cui è possibile ammirare il suo Bucky Barnes (aka Soldato d'inverno) sullo sfondo. Il gioco di luci non ha però permesso di ammirare quello che sarà il suo nuovo costume.

The Falcon and The Winter Soldier

Le riprese sono partite all’inizio di novembre.

La serie tv sarà firmata da Derek Kolstad, sotto la produzione dei Marvel Studios di Kevin Feige. Gli episodi saranno ambientati all’interno del Marvel Cinematic Universe.

CAST: Anthony Mackie e Sebastian Stan, ma anche Emily VanCamp, Daniel Bruhl, Wyatt Russell, Desmond Chiam, Miki Ishikawa.

TRAMA: Non definita.

La serie arriverà su Disney+ dall’autunno del 2020.

