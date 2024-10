Il villain Knull avrà tanto spazio nei film dopo Venom 3

Il cinecomic Venom: the Last Dance introdurrà nel Marvel Universe della Sony il villain Knull, ma quanto spazio avrà il personaggio nel film?

A parlare del terzo film su Venom, ma soprattutto di Knull, è stata nelle ultime ore la regista/sceneggiatrice Kelly Marcel attraverso un’intervista rilasciata a IGN. In particolare la Marcel ha affermato che il villain nel film verrà solo introdotto nel Marvel Universe, ed otterrà un suo spazio più grande nel futuro del franchise.

Ed ancora:

Credetemi, sappiamo benissimo quanto sia importante Knull per i fan, quindi così come abbiamo gettato le basi per Venom, speriamo di fare lo stesso per Knull. Il Re in Nero è troppo potente per essere fatto una volta e basta. I più grandi cattivi dei film Marvel si sviluppano nel tempo