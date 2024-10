Until Dawn: Sony fissa l’uscita del film nel 2025

Sony Pictures ha finalmente svelato la data d’uscita di Until Dawn, il film ispirato al famoso videogame targato Supermassive Games.

Con le riprese terminate lo scorso 7 ottobre (qui il nostro aggiornamento), Until Dawn ha ottenuto nelle ultime ore una data d’uscita che, secondo il the Hollywood Reporter è stata fissata per il 25 aprile 2025, slot che al momento vede presente il solo The Accountant 2 di Amazon MGM Studios.

Il film va ad inserirsi alla perfezione nella rinata volontà di Hollywood di sfruttare il mondo dei videogames per trarne profitto. Tra i successi affermati degli ultimi anni vanno segnalati Super Mario Bros, Fallout e The Last of Us, solo per citarne alcuni.

Until Dawn e le note di produzione

Il film sarà diretto da David F. Sandberg. La sceneggiatura è stata ultimata da Gary Dauberman (IT, Annabelle), mentre Blair Butler ha firmato la prima bozza. Dauberman sta producendo con la sua Coin Operated con Mia Maniscalco, insieme a Sandberg e Lotta Losten di M’ngata, Roy Lee di Vertigo Entertainment e Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions. Michael Bitar sta supervisionando per lo studio.

Il cast di Until Dawn è formato da Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo, Odessa A’zion, Peter Stormare (presumibilmente nello stesso identico ruolo interpretato nel gioco originale), Belmont Cameli, Maia Mitchell.

Until Dawn: il gioco.

Pubblicato per la prima volta nel 2015, Until Dawn è un’avventura narrativa horror che segue otto amici riuniti in un remoto rifugio di montagna. Quando un misterioso assassino appare dall’oscurità, il giocatore deve compiere una serie di scelte che causeranno la sopravvivenza o la morte dei vari personaggi. Il gioco è stato creato da Supermassive Games

