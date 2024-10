NEON ha rilasciato poco fa l’inquietante trailer di The Monkey, il film horror di Osgood “Oz” Perkins, ispirato al famoso racconto di Stephen King.

Reduce dal successo di critica e pubblico ottenuto con “Longlegs“, il duo vincente formato dal regista Osgood Perkins e la casa di distribuzione NEON si appresta ad inquietare nuovamente il pubblico con un nuovo film che, dalle immagini del trailer odierno, di certo porta con sè un enorme carico di hype. The Monkey, di fatto, parte dal racconto del terrore del maestro King con l’obiettivo di spingere in sala un nuovo sicuro successo del cinema indie. Se si aggiunge anche il nome di James Wan in cabina di produzione..

The Monkey e le note di produzione

Il film è stato scritto e diretto da Osgood Perkins, chiaramente si ispira al romanzo firmato da Stephen King. In cabina di produzione spicca il nome di James Wan con la sua Atomic Monster, con lui anche il socio Michael Clear. Ed ancora Jason Cloth (Joker) e Dave Caplan (Babylon) della C2 Motion Picture Group, Brian Kavanaugh-Jones (Insidious) per Range e Chris Ferguson (La bambola assassina) per Odd Fellows. I produttori esecutivi includevano Fred Berger (La La Land) della Range, Peter Luo e Nancy Xu della Stars Collective e John Friedberg (Greenland) per Black Bear. La C2 ha finanziato il progetto.

Nel cast Theo James in un doppio ruolo, Christian Convery (Sweet Tooth) che interpreta le versioni più giovani. Altri membri del cast includono Tatiana Maslany (She–Hulk: Attorney at Law), Elijah Wood (The Lord of the Rings), Colin O’Brien (Wonka), Rohan Campbell (The Hardy Boys) e Sarah Levy (Schitt’s Creek).

The Monkey uscirà nelle sale USA il 21 febbraio 2025.

IL RACCONTO “THE MONKEY” IN BREVE:

Quando i fratelli gemelli Hal e Bill scoprono una vecchia scimmia giocattolo del padre in soffitta, una serie di morti raccapriccianti inizia a verificarsi intorno a loro. I fratelli pertanto decidono di buttare via la scimmia e andare avanti con le loro vite, allontanandosi nel corso degli anni. Ma quando le morti misteriose ricominciano, i fratelli devono riunirsi per trovare un modo per distruggere definitivamente la scimmia prima che tolga la vita a tutti coloro che hanno vicino.

Correlati