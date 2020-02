View Conference lancia il bando di concorso per l’edizione 2020

Anche nel 2020 il grande cinema internazionale passerà attraverso il concorso ufficiale indetto da View Conference, da poche ore è infatti disponibile il bando di partecipazione.

Da oltre un ventennio centro nevralgico dello studio della computer grafica applicata al mondo della cinematografia mondiale, la View Conference tornerà a Torino il prossimo ottobre, e lo farà con una sei giorni di grande impatto, tra eventi esclusivi, ospiti illustri, proiezioni e masterclass con i migliori filmmaker del settore.

Ovviamente View Conference significa anche spirito di concorrenza con l’assegnazione degli ambiti View Awards, i premi assegnati ai migliori prodotti in concorso. A tal proposito, da quest’oggi sarà possibile iscriversi al concorso cinematografico, con deadline fissata per il 15 settembre 2020.

Concorso View Awards 2020

L’edizione 2020 di VIEW Conference accetta da ora le iscrizioni alla sua annuale competizione cinematografica: il VIEW Award, riservato ai cortometraggi e con un montepremi di 2000 euro, e l’ItalianMix Award, per i corti prodotti in Italia.

L’accesso al VIEW Award 2020 è aperto a professionisti o studenti, a singoli autori o team realizzativi, i quali potranno sottoporre opere create con tecniche di animazione 2D o 3D e della durata non superiore ai 30 minuti, realizzate dopo il 1 gennaio 2019.

Una giuria internazionale, composta da ospiti e relatori di VIEW Conference, assegnerà il primo premio dell’ammontare di 2000 euro. Gli artisti italiani, singoli o in team, possono competere anche per l’ItalianMix Award, il cui vincitore si aggiudicherà una tavoletta grafica Wacom.

Le opere, in animazione, sperimentali o documentarie, della durata non superiore ai 30 minuti, devono essere state realizzate dopo il 1 gennaio 2019. Tutti i dialoghi presenti nei film devono essere in Inglese o in Italiano, o comprendere sottotitoli in una di queste due lingue. Ciascuna opera iscritta deve essere accompagnata da un press kit, una descrizione del progetto, immagini ad alta definizione dell’opera e un curriculum degli autori.

Per iscriversi a entrambe le competizioni: https://festivals.festhome.com/f/776

Scadenza iscrizione: 15 settembre 2020.