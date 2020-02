Il trailer finale della seconda stagione di Altered Carbon

Netflix ha diffuso questa sera il trailer finale relativo alla seconda stagione di Altered Carbon, la serie sci-fi con Anthony Mackie.

Il lancio del nuovo trailer, con numerose sequenze inedite, arriva a soli sedici giorni dall’esordio sul catalogo del colosso dello streaming Netflix. Lo potete ammirare in fondo al nostro articolo.

Altered Carbon (Seconda Stagione)

Altered Carbon 2 sarà sviluppato da Alison Schapker e Laeta Kalogridis. La serie tv è adattata dai romanzi di fantascienza firmati dallo scrittore Richard K. Morgan.

CAST: Anthony Mackie, Simone Missick, Renee Elise Goldsberry, Chris Conner, Dina Shihibi, Torber Liebrecht, James Santo, Lela Loren, Will Yun Lee.

TRAMA: La serie tv, tratta dai romanzi di fantascienza di Richard K. Morgan, porta sul piccolo schermo un futuro distopico in cui le coscienze delle persone possono essere trasferite in nuovi involucri. Non ci sono ancora molti dettagli sulla trama dei nuovi episodi.

La seconda stagione sarà su Netflix dal 27 febbraio 2020.