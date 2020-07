VIEW Conference 2020: Dylan Sisson di Pixar protagonista della terza PreVIEW estiva

Scaldate i motori per la terza sessione on-line gratuita di VIEW Conference 2020!

DYLAN SISSON, RenderMan Evangelist di Pixar, dialoga con IAN FAILES, esperto di VFX editorialista di BeforesandAfters.com

Venerdì 24 luglio 2:30pm PDT/11:30pm CET/7:30am Sydney

Pixar è celebre per i suoi film d’animazione pluripremiati e campioni d’incassi, ma lo Studio di Emeryville ha anche inventato e commercializzato il software RenderMan, utilizzato da artisti e aziende di tutto il mondo – oltre alla stessa Pixar - per trasformare modelli tridimensionali in oggetti e personaggi credibili e realistici.Dai blue jeans di Woody in “Toy Story” fino allo stupefacente ponte di petali di calendula in “Coco”, ogni elemento è stato realizzato tramite il ricorso alle funzionalità di RenderMan.

In questa terza PreVIEW, DYLAN SISSON di Pixar ci racconterà le ultime innovazioni tecniche del programma. Partendo dal making of dell’ultima produzione Pixar “Onward-Oltre la magia” si arriverà a gettare uno sguardo in anteprima sugli incredibili utensili NPR (rendering non fotorealistico) attualmente in sviluppo presso la Casa della Lampadina e che promettono di consacrare definitivamente RenderMan quale strumento ideale per ogni tipo di esigenza, dall’immagine fotorealistica a qualsiasi altro stile, inclusi fumetto, anime ed effetti pittorici.

DYLAN SISSON, artista digitale con oltre 25 anni di esperienza nel campo degli effetti speciali visivi (VFX) e dell’Animazione, ha iniziato la sua carriera realizzando spot pubblicitari animati e RPG per Sony Playstation. Dopo aver vinto nel 1999 il premio per il miglior corto digitale indipendente all’AnimarFestival, Dylan entra ai Pixar Animation Studios dove viene anche coinvolto nell’evangelizzazione del software RenderMan, per il quale idea e progetta la Walking Teapot. Oltre a ciò, Dylan prosegue la propria ricerca artistica esplorando i media emergenti nel campo della realtà virtuale (VR) e della stampa 3D.

VIEW Conference, evento internazionale di riferimento relativo a Computer Grafica, storytelling interattivo e immersivo, Animazione, Effetti Visivi, Videogames, Realtà Virtuale, Mista e Aumentata, porta ogni anno in Italia i migliori professionisti diquesti settori, riunendoli nella meravigliosa e suggestiva città di Torino nel corso di una settimana ricca di incontri, presentazioni, tavole rotonde e laboratori.

