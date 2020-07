Netflix produrrà un adattamento del racconto Mr. Harrigan’s Phone di Stephen King. Ryan Murphy (American Horror Story, Glee) e Blumhouse, la casa di produzione specializzata in horror, sono già al lavoro.

John Lee Hancock (The Blind Side, Saving Mr. Banks) si occuperà di scrivere e dirigere il lungometraggio mentre a produrre saranno Ryan Murphy e Jason Blum assieme a Marci Wiseman e Jeremy Gold di Blumhouse Television che si sono uniti come produttori esecutivi.

Al centro della storia c'è un ragazzo che fa amicizia con un miliardario e quando quest'ultimo muore, il ragazzo scopre di poter comunicare con lui con l’iPhone sepolto insieme al defunto.

Il racconto da cui sarà tratto il film, Mr. Harrigan Phone, è stato pubblicato quest’anno nella raccolta Se scorre il sangue che comprende anche i racconti Rat, The Life of Chuck e Let it bleed. E' proprio quest'ultimo racconto che dà il titolo al libro.